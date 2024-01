Rovena Rosa/Agência Brasil Cidade de São Paulo comemora 470 anos com eventos espalhados pela cidade

O aniversário de 470 anos da cidade de São Paulo, no dia 25 de janeiro, contará com diversas atrações espalhadas por toda a capital. O evento que celebra a data, organizado pela Prefeitura, contará com atrações exclusivamente femininas nos horários principais de shows, que serão realizados em pontos diferentes da cidade.

O tema do evento de 2024 é "Elas cantam São Paulo". A programação terá início às 12hs do dia 25 e o transporte de ônibus será gratuito para qualquer cidadão de São Paulo. A Prefeitura também deve oferecer outras atividades em equipamentos culturais espalhados pela cidade.

Além do evento principal, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, outras atividades ocorrem por meio das Oficinas Culturais Alfredo Volpi, Maestro Juan Serrano e Oswald de Andrade, vinculadas ao Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciadas pela Organização Social Poiesis. Veja abaixo a programação para os 470 anos de São Paulo:



Programação Elas Cantam São Paulo | Dia 25 de Janeiro

Centro — São João

Apresentação - Mestre de Cerimônia Juliana Sanchez

11h - Infantil - Viradinha

Música - DJ Vívian Marques

Música - DJ Lela Lima

14H - Música - Clube do Balanço

16H - Música - Demônios da Garoa

18H - Música - Baby do Brasil

20h - Música - Naiara Azevedo

Norte — Centro Cultural da Juventude

Apresentação - Mestre de Cerimônia Leticia Kor

12h - Infantil - Viradinha

Música - DJ Juliana Gil

14H - Música - Torya

16H - Música - Slipmami

18h - Música - Lexa

Leste — Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

Apresentação - Mestre de Cerimônia Negaly CT

12h - Infantil - Viradinha

Música - DJ Vivi Varela

14h - Música - Mc Tha

16h - Música - Tati Quebra Barraco

18h - Música - Marvvila

Oeste — Centro Cultural Butantã

Apresentação - Mestre de Cerimônia Letícia Maria

10h - Infantil - Intervenção Infantil no Pátio

12h - Música - DJ Baile de Samba Rock

14h - Música - Dinho Nascimento

Música - DJ Ju Salty

16h - Música - Crypta

18h - Música - Karina Buhr

Sul — Centro Cultural Campo Limpo

Apresentação - Mestre de Cerimônia Renata Alves

12h - Infantil - Viradinha

Música - DJ Esteves

14h - Luciana Mello

16h - Padre Alessandro Campos

18h - Música - Yasmin Santos

Leste — Centro Cultural Flávio Império

Apresentação - Mestre de Cerimônia Day Ramos

12h - Infantil - Viradinha

Música - DJ Anazu

14h - Música - Eliana de Lima

16h - Triz

18h - Música - Mart'nália



Programação Oficina Cultural Alfredo Volpi | 25 de janeiro | Grátis

Memórias Periféricas – Há uma décadas "passeando pelas ruas"

Coordenação: coletivo Passeando pelas Ruas

Período de visitação: 25/01 a 16/03 – terças às quintas-feiras –, das 10h às 21h30; sextas e sábados, das 10h às 18h.

Faixa etária: Livre

Rua Américo Salvador Novelli, 416 — Itaquera — São Paulo

Acessibilidade: elevador, banheiro acessível para cadeirantes e rampa de acesso na entrada.



Programação Oficina Cultural Maestro Juan Serrano | 25 de janeiro | Grátis

Carimbando São Paulo – Estamparia manual em E.V.A

Coordenação: Mayara Sabino

Turma A: 12h às 13h

Turma B: 13h10 às 14h10

Faixa etária: 7 anos

Vagas: 12 por turma

Inscrições: por ordem de chegada



Foto projeção imersiva em cenário digital

Coordenação: Guilherme Godoy

13h30 às 15h30

Faixa etária: Livre

Inscrições: por ordem de chegada

Vagas: 60



Tributo à Rita Lee

Coordenação: Eve da Mata

13h30 às 14h30

Faixa etária: Livre

Sem a necessidade de inscrição

Auto da Compadecida – Uma releitura teatral

Coordenação: Grupo Teatral Art & Faces

16h às 17h

Faixa etária: Livre

Rua Joaquim Pimentel, 200 – Cohab Taipas – São Paulo (Próximo a pontos de ônibus)

Programação Oficina Cultural Oswald de Andrade | 25 de janeiro | Grátis

Ocupação Hulda Bittencourt – Uma história com a dança

Coordenação: Cisne Negro Cia. de Dança

Abertura: 25/01 – quinta-feira – 12h

Período de visitação: 26/01 a 2/03 – segunda a sexta-feira – das 10h às 20h; sábados – das 12h às 18h

Faixa etária: Livre



Oswald Dança Rita Lee (Perfomance site-specific especial para o aniversário de SP)

Coordenação: Daniela Moraes

13h às 14h

Faixa etária: Livre

A atividade será realizada na fachada da Oficina. Não é necessária a retirada de ingressos

Estampando São Paulo

Coordenação: Andreza Domingues

13h às 16h

Faixa etária: Livre

Feira de troca de livros

Espaço do Livro

14h às 17h30

Faixa etária: Livre

Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro – São Paulo