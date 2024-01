Climatempo Chuva em São Paulo causa mortes, alagamentos e suspensão de voos

Na noite desta sexta-feira (12), fortes chuvas atingiram o estado de São Paulo e deixaram ao menos duas vítimas fatais. Em São Bernardo, no ABC paulista, um homem de 49 anos morreu após deslizamento de terra. Já em Juquitiba, na região metropolitana de São Paulo, uma criança de 6 anos foi arrastada pela enxurrada e foi a óbito.

Na capital paulista, as chuvas foram acompanhadas de fortes rajadas de ventos. Ruas ficaram alagadas, quedas de árvores foram registradas e alguns voos do Aeroporto de Congonhas foram suspensos.

Em nota, a concessionária Aena informou que o Aeroporto de Congonhas "teve as operações de pouso suspensas na manhã deste sábado (13), entre 6h21 e 7h44, por conta das condições meteorológicas e da inoperância temporária de um dos auxílios à navegação da Torre de Controle".

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 49 chamados para quedas de árvores foram registrados, além de 30 chamados para enchentes.



Chuva deve continuar neste final de semana

A previsão do tempo para este sábado (13) é de chuva moderada. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 87%. A temperatura mínima para São Paulo é de 20°C, e a máxima de 22°C.

A partir da tarde em diante, as regiões de instabilidade intensificam-se, ocasionando precipitações moderadas a intensas na cidade, na região metropolitana e ao longo da costa.





Já no domingo, as instabilidades geradas por uma área de baixa pressão atmosférica vão reforçar as chuvas em São Paulo. nessa região, inclusive em boa parte do sul mineiro.

A Defesa Civil alerta que a população evite as chamadas áreas de risco, que são as: