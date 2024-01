Fernando Frazão/Agência Brasil - 14/03/2023 Chuva deixa São Paulo em estado de atenção

O deslocamento de uma frente fria aumentou as chances de chuva forte no estado de São Paulo desde essa sexta-feira (12) até o fim de semana, informou a Climatempo. Os temporais também devem atingir o leste do Paraná, o estado do Rio de Janeiro e o centro-sul de Minas Gerais.



As tempestades elevam o risco de deslizamentos em morros, que podem levar a desabamentos de residências e até mesmo a soterramentos, alerta a Defesa Civil de São Paulo. Conforme o órgão, há condições para temporais, seguidos por raios e intensas rajadas de vento, que colocam a região em alerta.

As chuvas ainda aumentam o risco de alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a descargas elétricas e ventos fortes.

A Defesa Civil alerta que a população evite as chamadas áreas de risco, que são as:

Formadas por construções irregulares nas encostas, com corte e aterros incompatíveis com o tereno;

Com acúmulo de lixo nas partes mais altas;

Com desmatamento;

E que obstruem os caminhos das águas.

Quando ficar alerta para o risco de deslizamento?

🚪 Se as portas ou janelas empenarem ou emperrarem de repente;

🚨 Caso note rachaduras novas em casa ou se as antigas se alargarem;

🏠 Se as paredes externas e calçadas começarem a se afastar do prédio;

🌳 Se perceber inclinação em cercas, muros, postes e árvores;

💦 Se aparecer água e protuberâncias na base da encosta;

🏡 Prestar atenção em sons incomuns, como árvores quebrando, pois podem indicar movimentação do terreno.

Como agir diante de uma situação de deslizamento?

🏃 Ao perceber fendas, rachaduras nas paredes ou qualquer outro sinal de deslizamento, abandone o local imediatamente e procure um abrigo fora da área de risco;

👋 Não ignore uma ordem de evacuação das autoridades;

💤 Tente se manter acordado ao perceber sinais. De acordo com a Defesa Civil, muitas das mortes por deslizamentos de terra acontecem enquanto as pessoas estão dormindo;

🌊 Nunca atravesse uma via com água ou lama com deslizamento fluindo;

🌉 Nunca atravesse uma ponte se notar um fluxo de deslizamento se aproximando;

📰 Fique atento às notícias locais para obter informações sobre possíveis desastres e instruções;

📲 Informe a Defesa Civil pelo número 199. Caso deseje receber alertas do órgão, basta se cadastrar gratuitamente enviando o CEP da residência de interesse por SMS para o número 40199.





Como evitar deslizamentos?