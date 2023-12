Reprodução Pit, braço direito do Zinho, foi morto

O filho de nove anos do miliciano Antônio Carlos dos Santos Pinto, o Pit, morreu na madrugada deste sábado (30), segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. O menino tinha sido baleado na comunidade Três Pontes, em Paciência, na Zona Oeste do Rio, e estava em estado gravíssimo.



O garoto estava com Pit quando foi atingido. O homem, apontado como sucessor do miliciano Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, também foi morto. O corpo de Pit foi encontrado dentro de um carro com muitas marcas de tiros. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

Pit era um dos responsáveis pelas finanças da milícia do Rio de Janeiro. Ele chegou a ser preso em maio de 2019, mas foi solto em setembro deste ano. Quando Zinho foi preso na última semana, Pit passou a ser apontado como seu sucessor.



Zinho, porém, não indicou um sucessor direto , então a disputa pelo controle da milícia na região era esperada.