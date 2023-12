redacao@odia.com.br (IG) Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, deverá receber apoio do PSD nas eleições de 2024

O presidente nacional do PSD e secretário de Relações Institucionais do Governo de São Paulo, Gilberto Kassab, anunciou neste sábado (23) o apoio da legenda a reeleição de Ricardo Nunes para comando da capital paulista em 2024. A declaração foi dada durante um evento para obras de asfaltamento na Zona Leste de São Paulo.

O apoio já era esperado nos bastidores, já que Nunes tem proximidade com vereadores do partido na Câmara Municipal. A própria legenda compõe a base do prefeito no Legislativo paulistano.

Além do PSD e do próprio partido, o MDB, Ricardo Nunes contará com o apoio do Progressistas e do PL. O último partido anunciou a aliança formal mediante a escolha do vice na chapa.

Nos bastidores, o apoio de Kassab é visto como ‘fundamental’ para a campanha na capital. O PSD mantém o controle de 329 prefeituras em São Paulo, o que representa mais da metade das cidades do estado. No começo do ano, por exemplo, a legenda contava com apenas 65 prefeitos em seus quadros.

Aliados de Nunes ainda creditam o apoio ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Freitas é um entusiasta do prefeito paulistano e se movimentou para garantir o apoio de Kassab e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Agora, Nunes mira a confirmação do apoio do Republicanos e ‘paquera’ uma aliança com o PSDB.

Vice na chapa

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será o responsável por escolher o vice na chapa de Ricardo Nunes (MDB) para a disputa da prefeitura de São Paulo em 2024. Segundo a Folha de São Paulo, a decisão é a condição imposta para Bolsonaro apoiar a reeleição de Ricardo Nunes.

Durante uma reunião com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, Bolsonaro decidiu apoiar a candidatura de Ricardo Nunes à reeleição em São Paulo. Ainda não há um nome definido, mas a escolha tende a ser divulgada em março.