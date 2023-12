Reprodução/PMA Fachada da delegacia de Atibaia, em São Paulo

Uma mulher de 34 anos, que não teve a identidade revelada, se entregou na delegacia na madrugada desta sexta-feira (22) após confessar ter cortado o pênis do marido, por ter descoberto uma traição. O caso ocorreu em Atibaia, no interior de São Paulo, no bairro Cerejeiras 3.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher afirmou à polícia que descobriu que, no dia do seu aniversário, o marido teria a traído com uma sobrinha dela de 15 anos de idade — o que motivou o crime.

Após a descoberta, ela afirmou que ficou irritada e esperou o marido chegar em casa para iniciar uma relação sexual com o homem. Durante o ato, ela amarrou as mãos do homem com uma calcinha, pegou uma navalha e cortou o pênis do marido. Em seguida, ela tirou uma foto do órgão, jogou na privada e deu descarga.





Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem saiu à procura de socorro, enquanto a mulher encontrou com o irmão e foi à delegacia de plantão de Atibaia, onde confessou o crime. As informações são do G1.

“Boa noite, moço. Eu vim me apresentar porque eu acabei de cortar o pênis do meu marido”, disse a mulher à polícia. O irmão da confessa disse que, por morar perto, ouviu os gritos do cunhado pedindo ajuda e que o homem foi à UPA a pé para buscar atendimento. De madrugada, ele foi transferido para o Hospital Universitário São Francisco (Husf).

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de Atibaia. A mulher foi indiciada por tentativa de homicídio e vai responder em liberdade pelo crime.