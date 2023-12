Divulgação / Redes sociais Momento em que os funcionários terceirizados se aglomeraram para tentar derrubar portão do morador

Funcionários terceirizados da Enel foram gravados tentando derrubar o portão de uma casa no bairro do Montanhão, em São Bernardo do Campo (SP), nesta quarta-feira (20).

Essa confusão teria sido motivada pelo desentimento que o dono do imóvel teve no dia anterior (19), com outros dois funcionários terceirizados da Enel.

Na véspera (19), o morador,de 43 anos, se envolveu em uma briga com dois funcionários que apareceram no local para fazer X. Ele então, teria se incomodado com os funcionários, alegando que não foi pedida autorização para mexer em X.

A situação resultou em uma briga, que terminou com o morador de 43 fazendo um boletim de ocorrência e indo até o Instituto Médico Legal (IML) para corrpo de delito.

Por conta disso, o grupo que aparece nas imagens foi até o local "confrontar o morador".

O Portal iG entrou em contato por e-mail e telefone com a Enel e com a Secretaria de Segurança Pública.

Em nota, a Enel informa que os funcionários foram demitidos e que repudia o ocorrido.

“A Enel Distribuição São Paulo considera inadmissível e repudia qualquer ato de violência. Assim que tomou conhecimento do caso ocorrido em São Bernardo do Campo, solicitou o imediato afastamento dos funcionários da empresa contratada 3C Services. A distribuidora adotará ainda todas as demais medidas cabíveis, como aplicar as penalidades previstas no contrato com a empresa prestadora de serviços. A Enel reforça que adota rigorosos padrões éticos em todas as suas operações e no relacionamento com seus clientes e fornecedores”.

A SSPSP informa que um primeiro boletim de ocorrência foi registrado, referente ao desentendimento do dia 19. Mas até o momento da publicação da reportagem, não soube informar se há um segundo B.O registrado para formalizar a confusão do dia 20 de dezembro.

"Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de agressão contra dois eletricistas, de 54 e 25 anos, no bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os funcionários relataram que estavam no local para checar picos de energia de uma residência e ao começarem a mexer na caixa de energia, passaram a ser hostilizados e agredidos pelo morador, um homem de 43 anos. O suspeito e uma das vítimas prestaram depoimento na delegacia e foram liberados. Foram solicitados exames periciais ao IML e o caso, registrado como lesão corporal no 6º DP da cidade."