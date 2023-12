Google Street View A ocorrência foi registrada no 14º DP de Pinheiros, zona oeste de São Paulo

Um homem de 45 anos foi morto por um sniper da polícia ao fazer a esposa refém com uma faca na Rua Mateus Grou, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, na manhã deste domingo (10).

Dois tiros foram disparados. Andre Luiz Alves Pedrosa foi atingido no peito e não resistiu.

Entenda o caso

Por volta de 8h30 deste domingo, vizinhos do apartamento onde estava André, a esposa e o filho começaram a ouvir gritos e pedidos de socorro. Segundo informações do g1, as primeiras viaturas do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) começaram a chegar no edifício por volta das 8h45.

Ainda segundo o g1, foram 40 minutos de negociação. A vítima estava sendo mantida refém, enquanto o marido ameaçava matá-la ao empunhar uma faca em seu pescoço.

O Portal iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança de São Paulo (SSP/SP) e em nota enviada por e-mail, o órgão diz que a vítima estava sendo mantida dentro do apartamento e que o filho do casal, que também estava dentro do imóvel, foi o primeiro liberado.

O jovem ficou na companhia de vizinhos, enquanto as negociações se desenrolavam.

Ainda segundo a nota da SSP/SP durante as negociações, o homem demonstrava estar alterado, ameaçando matar a esposa. Com a intervenção dos políciais, ele foi baleado com dois tiros. Ele foi socorrido, mas não resistiu.

O caso foi registrado no 14º DP de Pinheiros, como violência doméstica e morte decorrente de intervenção policial.