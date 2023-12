Divulgação/Prefeitura de Angra dos Reis Angra dos Reis decreta situação de emergência

A Prefeitura de Angra dos Reis decretou situação de emergência neste sábado (9) por conta dos danos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município. Duas pessoas morreram e mais de 300 ficaram desabrigadas após chover 250 mm em 24 horas, montante previsto para todo o mês de dezembro.



O decreto de situação de emergência é válido por 180 dias. Nesse período, o município pode convocar voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre, realizar campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade e autorizar os agentes de defesa civil a entrarem em casas para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação.

Desde a noite desta sexta-feira (8), equipes da Prefeitura estão nas ruas trabalhando na limpeza e na desobstrução de vias e prestando apoio à população.

A morte de um casal de idosos foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Eles viviam em um asilo privado no bairro do Bracuí, que ficou inundado devido à maré cheia e às fortes chuvas. Segundo a Prefeitura, a água atingiu a marca de três metros de altura em alguns pontos do bairro.



De acordo com informações preliminares da Prefeitura de Angra, a água subiu rapidamente no asilo, e o casal de idosos não conseguiu ir para o segundo andar do imóvel. A causa provável das mortes é afogamento. Outros 25 idosos foram levados em segurança para um abrigo.