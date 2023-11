Reprodução Gael Henry Jesus Ribeiro tinha dois anos, e foi picado pela cobra na zona rural de Panorama (SP)

Um menino de dois anos, identificado como Gael Henry Jesus Ribeiro, morreu após ser picado por uma cascavel na noite do último sábado (18), em Panorama, São Paulo. As informações são do G1.

A família da criança estava acampada na região do Córrego dos Macacos, em um local conhecido como Angico, na zona rural da cidade, onde foi pescar. Segundo a Polícia Civil, em determinado momento, o menino se deslocou até outro ponto do local junto a um dos irmãos, que teria ido urinar, quando foi atacado na panturrilha pelo animal.

Após o acidente, o pai da criança matou a serpente e a levou, junto com a criança, para o Pronto Atendimento Municipal (PAM), para que os profissionais identificassem a espécie e utilizassem o soro anticrotálico correto. O animal possuía um guizo na ponta do rabo, o que fez com que a família já imaginasse se tratar de uma cascavel.





A criança deu entrada na unidade de saúde por volta de 19h e foi atendida por um médico. O profissional de saúde ministrou um soro para hidratação e antibióticos, e a criança foi submetida a exames, ainda de acordo com a Polícia Civil.

Entretanto, o soro anticrotálico só foi aplicado em Gael na manhã deste domingo (19), por volta das 7h40 — cerca de 12 horas após o acidente. Na sequência, a vítima foi transferida para o Hospital Regional (HR), em Presidente Prudente (SP), onde deu entrada às 11h58, em estado “bastante debilitado”, conforme a polícia, Ele não resistiu e morreu às 13h02.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização do exame necroscópico. Gael foi sepultado na tarde desta segunda-feira (20), no Cemitério Municipal de Panorama.