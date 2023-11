Jornal A Greve USP

Os estudantes da Universidade de São Paulo (USP) decidiram encerrar a greve que paralisou a faculdade por seis semanas. A Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) anunciou o fim da paralisação, esta era a única unidade que ainda estava em greve.



O Conselho das Entidades da EACH disse ainda que, apesar do fim da greve, o prédio seguirá ocupado até a próxima assembleia, marcada para terça-feira, dia 7.

"Em caso de votação confirmando o retorno na quarta, haverá limpeza da EACH na terça e retirada dos piquetes", diz o comunicado.

A previsão da reitoria é que as aulas sejam retomadas já na quarta.

O diretor da EACH, Ricardo Uvinha, usou as redes sociais para tranquilizar os alunos, afirmando que não haveria punição aos grevistas.

"Poderão ser oferecidos calendários de reposição para garantir a finalização de todas as disciplinas de graduação da EACH, com o melhor aproveitamento possível. E nesse sentido, o professor vai poder utilizar, como uma possível reposição, todo o nosso horário de calendário durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 8h às 23h, e também, possivelmente, ao sábado na parte da manhã."

A paralisação começou há seis semanas na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) e ganhou a adesão de todas as unidades da USP. A FFLCH também anunciou o fim da greve nesta semana e deve retornar já na segunda-feira, dia 6.

A reivindicação era para contratação de novos professores, servidores e ampliação do investimento.