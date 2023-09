Mozartn Dias/TV Tribuna Carro cai na psicina

Uma jovem de 22 anos morreu afogada neste sábado (9) após ficar presa em um carro que caiu na piscina de uma casa no Guarujá, litoral paulista. Isabella Natália de Oliveira Silva estava no banco traseiro do carro enquanto a motorista manobrava para entrar em uma garagem. As outras duas mulheres que estavam no automóvel se salvaram.

O caso ocorreu em Avenida do Bosque, no Balneário Praia do Pernambuco, em uma casa em que as amigas haviam alugado para passar o feriado de Independência.

As jovens haviam acabado de entrar na residência e estavam tentando estacionar.

Inicialmente, o carro tombou 'de lado', ficando depois com o teto para baixo, parcialmente submerso na água da piscina, com as jovens três dentro dele, ainda segundo a corporação.

As duas que estavam na frente puderam sair pela janela, que estava aberta, já Isabella estava com a janela fechada e ficou presa.

Vizinhos tentaram suspender o carro, mas sem sucesso. Posteriormente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros prestaram ajuda.