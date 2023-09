Ricardo Stuckert/ Presidência Fufuca, o minitro Alexandre Padilha e Silvio Costa Filho

O novo comandante do Ministério do Esporte, André Fufuca , está no seu terceiro mandato como deputado federal e, ao todo, apresentou 27 projetos ao Legislativo, dos quais nenhum sobre temas ligados ao Esporte. Ele foi confirmado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como substituto da ex-atleta Ana Moser numa tentativa de angariar mais partidos para aumentar apoio no Congresso.



Fufuca assumiu seu primeiro mandato como deputado federal em 2015, desde então, apresentou 27 textos dos quais 20 seguem em tramitação.

Uma das propostas aprovadas no Parlamento, elaborada em 2021, regulariza a versão digital das bulas de remédios no país. Aliás, Saúde é o tema ao qual o deputado mais se dedica: foram sete projetos de lei.

Educação também foi alvo de três propostas de lei, além de duas na área trabalhista e outras três tratam de leis de trânsito.

O ministro só atuou em um tema relacionado ao Esporte quando assinou um requerimento para a abertura da CPI das Apostas Esportivas e para criação de frentes parlamentares, como a de Defesa do Esporte Escolar e Universitário.

Fufuca também endossou, por exemplo, demandas para votar, sem demora, a Lei Geral do Esporte (do senador Veneziano Vital do Rêgo, do MDB na Paraíba) e alterações na Lei Pelé (sugeridas pelo mesmo parlamentar).



O parlamentar deve assumir a pasta em breve, mas ainda não se sabe se a arrecadação com as apostas esportivas ficará sob sua supervisão, já que o Ministério da Fazenda reivindica.