Reprodução/TV Globo - 22.11.2022 A quadrilha havia explodido um caixa eletrônico em um supermercado em, Varginha, São Paulo

A Polícia Civil prendeu na última quinta-feira (31), um homem acusado de ser o líder de uma quadrilha do novo cangaço. A prisão aconteceu na capital paulista. O grupo armado é conhecido por atacar instituições financeiras para roubá-las, atuando em cidades pequenas.



O suspeito é Fausto Ricardo Machado Ferreira, de 45 anos. Ele estava em um estacionamento, quando foi preso pelos agentes da 5ª Delegacia do Patrimônio (Investigações sobre Roubo a Bancos), na zona oeste de São Paulo. O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) informou que Ferreira participou no último mês de cinco explosões de caixas eletrônicos no estado.

O Deic afirma que a quadrilha que era comandada por Ferreira está ligada a explosão de duas agências bancárias de Santa Branca, cidade inteirona no Estado de São Paulo. O caso aconteceu no dia 1º de julho deste ano.

Após vinte dias desse ataque, eles teriam atacado um caixa eletrônico localizado em um posto de combustível em Atibaia. Por fim, o grupo teria atacado no dia 6 de agosto dois estabelecimentos bancários em São Francisco Xavier.

Em nota a Folha de S.Paulo, o Deic informou que "a equipe da 5ª Patrimônio passou a cruzar informações somadas a incursões de campo. Dessa maneira foi possível traçar parâmetros para deter Ferreira. Os policiais obtiveram com precisão o local onde ele estaria. Um ponto comercial na avenida Ermano Marchetti, na Água Branca. A área acabou cercada. A operação rápida de abordagem não permitiu reação por parte do envolvido".

O homem já teria passagem pela polícia, sendo em uma das vezes por porte de explosivos. O objetivo agora é conseguir rastrear o restante da quadrilha.