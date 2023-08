Reprodução/TV Globo - 29.08.2023 O ônibus teve os pneus esvaziados para dificultar sua retirada

Sindicalistas bloquearam a avenida Ragueb Chohfi na manhã desta terça-feira (29). Eles utilizaram um ônibus articulado para bloquear os dois sentidos da avenida, que é uma das mais importantes da zona leste de São Paulo. Ela foi liberada totalmente apenas às 7h35 da manhã, mas segue sofrendo com os reflexos da paralisação.

O ônibus utilizado era da SPTrans, e teve os pneus murchos, o que dificultava a retirada dele da via. Os guinchos estavam desde às 7h tentando o remover, conseguindo apenas às 7h35. Além dele, outros dois ônibus foram depredados na região, segundo as informações da TV Globo.

De acordo com o SindMotoristas, o motorista teria tentado sair com o ônibus do local, mas foi surpreendido com a presença de quatro pessoas. Todos os envolvidos são funcionários de uma empresa de ônibus, e estaria manifestando contra a negociação salarial feita pelo sindicato. O bloqueio da via era uma forma de protestos dos manifestantes, diz o órgão.

Ao todo, a avenida ficou parada durante 2h20, tendo iniciado a paralisação às 5h55 da manhã. Com os pneus furados, o trabalho de retirada do veículo da via foi dificultado.

Mesmo após a liberação, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que a operação de ônibus no local ainda está sendo resolvida gradativamente. Cerca de 14 linhas acabaram sendo afetadas pela manifestação. São elas: