Reprodução/Instagram - Montagem Globo Vereadora Diana Almeida acusa prefeito de Ilha Bela, Antonio Colucci, de violência política

A vereadora Diana Almeida (PL), de Ilhabela (SP), acusa o prefeito da cidade, Antonio Colucci (PL), de violência política após uma discussão entre ambos durante uma reunião.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Diana mostra a conversa acalorada com Colucci, que ocorreu em julho, durante uma reunião que definia uma licitação para administrar as redes sociais do município. Na ocasião, o prefeito disse à parlamentar para "sentar ali e se comportar". Veja o vídeo:





Na legenda do registro, a parlamentar afirma que os ataques são recorrentes "ora velados, através de recados, ora nas rádios patrocinadas por ele".

"Inclusive quando eu estava grávida ele disse que a minha fiscalização e oposição ao seu governo se dava em razão dos hormônios alterados da minha gestação", denunciou Diana.



A parlamentar afirma ainda estudar com advogados como abrir uma representação na Justiça contra o chefe do Executivo: "Seguirei fiscalizando e dando publicidade aos descalabros desta administração, Toninho Colucci, o que vem acontecendo me dá ainda mais força para prosseguir."





O outro lado

Em nota enviado ao Globo, a prefeitura de Ilhabela diz respeitar a independência dos Poderes, e que os parlamentares têm livre acesso aos espaços da administração pública.

No entanto, pondera que "não pode permitir a transformação de processos e condutas da administração pública em palco para desenvolvimento de atividades políticas e tampouco que funcionários públicos sejam constrangidos no exercício da função."