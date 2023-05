Reprodução Lídia Hadassa de Lima tinha 14 anos

Uma adolescente de 14 anos morreu após ser esfaqueada na saída da Escola Estadual José Carlos Monteiro em Júlio Mesquita , interior do estado de São Paulo , nesta terça-feira (23). Segundo a polícia , o autor do crime é um estudante de 15 anos, que desferiu os golpes contra Lídia Hadassa de Lima após uma discussão.

De acordo com a PM , os dois jovens tinham saído do colégio há pouco tempo e caminhavam por uma rua próxima quando houve o desentendimento. Irritado, o adolescente que portava a arma branca atingiu a vítima com dois golpes e fugiu logo em seguida.

Ferida, a jovem foi levada para um Pronto Socorro próximo, mas não resistiu aos ferimentos, que atingiram a virilha e o tronco.

Ao realizar diligências nas próximidades, os policiais encontraram o autor do crime próximo a uma região de mata da cidade. O adolescente estava em estado de choque, segundo os agentes, e com ferimentos à faca produzidos por ele mesmo. A polícia suspeita que ele tenha tentado se envenenar após o crime.

Ele foi levado ao Hospital das Clínicas de Marília e, após passar por atendimento, encaminhado para Delegacia de Júlio Mesquita, onde foi autuado em flagrante. Ele irá cumprir medida socioeducativa na Fundação Casa.

Apesar de a polícia desconfiar de um suposto relacionamento entre os dois, a família da vítima negou. Segundo parentes de Lídia, eles eram apenas amigos, mas o adolescente teria cometido o crime justamente pela estudante se achar muito jovem para namorar.

O autor, inclusive, já havia enviado mensagens ao pai da vítima falando sobre suas intenções de namorar a Lídia.



As aulas na unidade escolar onde a adolescente estudava estão suspensas até a próxima segunda-feira (29) em razão da morte, afirmou a Secretaria de Estado da Educação.

O corpo de Lídia Hadassa de Lima será enterrado nesta tarde no Cemitério Municipal de Júlio Mesquita.

