Caminhão atinge viaduto e estrutura cai sobre motociclista em Santo André, no ABC

Um motociclista morreu após um caminhão colidir contra um viaduto e parte da estrutura cair sobre ele na Avenida Santos Dumont , no Centro de Santo André , na Grande São Paulo, nesta sexta-feira (5).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 7h da manhã e até o momento da publicação desta reportagem a vítima ainda não havia sido identificada.

Cinco viaturas foram necessárias para atender a ocorrência, segundo a corporação. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente.

O estado de saúde do motorista do caminhão não foi divulgado.

