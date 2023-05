Reprodução/SERVANT OF THE PEOPLE PARTY PRESS SERVICE - 04.05.2023 Representante ucraniano da murro em russo em Ancara, na Turquia

Representantes da Ucrânia e da Rússia tiveram que ser separados após uma briga que terminou em agressão durante uma reunião entre os dois países pelo uso do Mar Negro, em Ancara, na Turquia, nesta quinta-feira (4).

Imagens divulgadas pelo "Servant of the People Party Press Service" mostram Olesandr Marikovski , um membro do parlamento ucraniano, desferindo vários golpes na cabeça de um oficial russo após ter a bandeira da Ucrânia arrancada de suas costas pelo militar. Veja o video:





Pessoas que estavam no evento tentam separar os homens, no entanto, Marikovski responde: “É a nossa bandeira. Vamos lutar por essa bandeira”.



Em uma de suas redes sociais, o membro do parlamento ucraniano compartilhou o vídeo e escreveu: “Tirem as patas da nossa bandeira, tirem as patas da Ucrânia, sujeira russa!”





No início da quinta (4), outros representantes da delegação ucraniana e russa já haviam brigado com oficiais de segurança que tentavam afastá-los do evento enquanto faziam um protesto segurando a bandeira do país ao lado da principal delegação da Rússia.

