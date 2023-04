Divulgação Empresa ispace, do Japão, tenta pouso lunar histórico nesta terça - 25.04.2023

A empresa japonesa ispace tentará executar um pouso histórico na Lua, nesta terça-feira (25), com o módulo Hakuto-R Mission 1 . Se a missão der certo, a ispace será a primeira empresa privada a colocar um módulo de pouso na Lua.

A ispace planeja iniciar a descida do módulo em direção ao satélite natural da Terra por volta de 12h40 (horário de Brasília).

O módulo, que pesa 340 quilos e tem apenas três metros de altura, está em órbita lunar desde o mês passado e transporta vários r overs lunares , incluindo um modelo em miniatura japonês de apenas oito centímetros.

A ispace anunciou três pontos de alunissagem alternativos e pode adiar a data do pouso para 26 de abril, 1 ou 3 de maio, dependendo das condições.

A empresa acredita que a Lua pode se tornar um sistema econômico vibrante e sustentável, com uma população de 1.000 pessoas e 10.000 visitantes por ano até 2040.

Até hoje, apenas Estados Unidos, Rússia e China conseguiram colocar um robô na superfície da Lua, em todos os casos em programas desenvolvidos pelo governo.

A missão da ispace marca o início de uma nova era nas missões lunares comerciais, segundo afirmou Takeshi Hakamada , fundador e presidente-executivo da empresa.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.