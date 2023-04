Luciano Marra/Flickr Duas pessoas seguem desaparecidas após naufrágio de embarcação

A Marinha do Brasil deu início a uma série de perícias nos destroços da embarcação que afundou com 12 pessoas a bordo em Bertioga , no litoral de São Paulo , na manhã de sábado (8).

De acordo com os agentes, uma investigação deverá ser aberta para apurar as causas e possíveis responsáveis pelo incidente.

Segundo a Marinha, na madrugada do último sábado (8) por volta das 1h30 da madrugada, eles receberam a informação do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) de que uma embarcação havia naufragado próximo à saída do canal de Bertioga.

Após isso, teve início a busca por desaparecidos, nove pessoas foram resgatadas com vida. No entanto, um homem morreu e os profissionais da Marinha, GBMar, além de pescadores locais, procuram por dois idosos que ainda continuam desaparecidos.

As buscas continuam neste domingo (9) com a ajuda de uma embarcação, uma moto aquática e o apoio do Helicóptero Águia da Polícia Militar.

A Marinha afirmou que um Inquérito administrativo deve ser instaurado e que, agora, a prioridade são as buscas e o salvamento dos desaparecidos.

“Alerta-se aos navegantes que consultem as informações meteorológicas antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio. A Marinha do Brasil incentiva a participação da população e disponibiliza o telefone 185 para emergências náuticas”, disse em nota.

