Reprodução/TV Globo - 08.04.2023 Julio Cesar Vicente, de 64 anos, e Edson Yoshinaga, de 65 anos

Duas pessoas ainda estão desaparecidas após uma embarcação com 12 pessoas afundar em Bertioga , Litoral de São Paulo , na manhã deste sábado (8).

Edson Yoshinaga, de 65 anos, e o amigo Julio Cesar Vicente, de 64 anos, haviam embarcado para praticar pesca esportiva, quando foram surpreendidos por uma onda que atingiu o barco em que eles e outras 10 pessoas estavam. Segundo a filha de um dos idosos, não havia coletes salva-vidas no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu após uma grande onda atingir a embarcação em alto-mar. Até o momento, nove pessoas foram resgatadas com vida e um idoso, de 68 anos, foi encontrado morto.

De acordo com Paloma Cardente Vicente, filha de Julio, ele e Edson são amigos desde a época em que eram jovens. “Eles são irmãos de almas. Edson é meu tio de consideração desde que eu nasci, é como se fosse meu tio de sangue. A gente se considera família”, declarou a rede Globo.

Ela contou que a dupla saiu com um grupo de amigos para pescar durante a madrugada de quinta (5) para sexta-feira (6), e retornavam durante a noite. Segundo Paloma, essa não foi a primeira vez que eles viajaram de São Paulo para esta finalidade.

Segundo a filha de Julio, embarcação partiu para o alto-mar contra as normas da Marinha do Brasil, já que, além dos alertas vermelhos sobre o mal tempo, também não havia coletes salva-vidas na embarcação. “Meu irmão jogou uma caixa de isopor e outros objetos para as outras pessoas conseguirem segurar e se salvar. O barqueiro sumiu. Meu sentimento é de impotência”, afirmou.

O naufrágio

Um barco com 12 pessoas a bordo naufragou em Bertioga, litoral norte de São Paulo , na madrugada deste sábado (8) e causou a morte de uma pessoa. Outros nove passageiros foram resgatados com vida, e dois ainda estão desaparecidos.

A pessoa que veio a óbito é um idoso de 68 anos, e os dois desaparecidos têm 64 e 65 anos. A Polícia Militar foi acionada via 190 por volta das 00h30 para atender a demanda do incidente que foi registrado próximo à entrada do Canal de Bertioga.

A embarcação realizou uma viagem de Bertioga a Ubatuba, também no litoral norte paulista. No trajeto de volta, no entanto, o mau tempo fez com que o barco sofresse alguns danos e o veículo marítimo afundou quando estava a cerca de 1 km da costa da cidade.

De acordo com informações obtidas pelo G1 junto ao Grupamento de Bombeiros Marítimas (GBMar), os nove tripulantes resgatados com vida foram salvo por outros bascos que estavam no local. Outros, no entanto, tiveram de sair nadando.

Em nota enviada ao iG após contado com a Prefeitura da cidade, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), responsável pela gestão do Hospital Municipal de Bertioga, informou que seis vítimas de afogamento foram levadas à unidade por bombeiros ou outros meios. Elas foram atendidas pela equipe médica e já tiveram alta.

Já a Secretaia de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou à reportagem que veículos como lanchas e um helicóptero Águia estão sendo utilizados para auxiliar nas buscas.

"Ao menos quatro bombeiros permanecem no local para localizar outras duas pessoas que estão desaparecidas. Estão sendo empenhadas lanchas, motos aquáticas e um helicóptero Águia para ajudar nos trabalhos. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Bertioga", destacou a SSP.

O GBMar segue nas buscas pelas duas pessoas que ainda estão desaparecidas. O caso é investigado pela Delegacia de Policia Seccional de Bertioga. A reportagem do iG entrou em contato com o GBMar para mais informações, mas não obteve retorno até o momento da publicação desta matéria.

