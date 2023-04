Reprodução/TV Globo - 08.04.2023 Julio Cesar Vicente, de 64 anos, e Edson Yoshinaga, de 65 anos

O Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) encontrou na manhã deste domingo (9) por volta das 10h50, na Praia Branca, em Guarujá, cidade vizinha a Bertioga, o corpo de Julio Cesar Vicente , de 64 anos. Ele desapareceu após um naufrágio da embarcação em que ele estava com outras 11 pessoas na manhã de sábado (8). As buscas pelo amigo de Julio, Edson Yoshinaga, de 65 anos, continuam.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma moto aquática levou o corpo, após a descoberta, até a faixa de areia da Praia da Enseada, no Centro de Bertioga.

A família reconheceu o corpo de Julio, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Praia Grande.

Edson Yoshinaga, de 65 anos, e o amigo Julio Cesar Vicente, de 64 anos, haviam embarcado para praticar pesca esportiva, quando foram surpreendidos por uma onda que atingiu o barco em que eles e outras 10 pessoas estavam. Segundo a filha de um dos idosos, não havia coletes salva-vidas no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu após uma grande onda atingir a embarcação em alto-mar. Até o momento, nove pessoas foram resgatadas com vida e um idoso, de 68 anos, foi encontrado morto.

De acordo com Paloma Cardente Vicente, filha de Julio, ele e Edson são amigos desde a época em que eram jovens. “Eles são irmãos de almas. Edson é meu tio de consideração desde que eu nasci, é como se fosse meu tio de sangue. A gente se considera família”, declarou a rede Globo.

Ela contou que a dupla saiu com um grupo de amigos para pescar durante a madrugada de quinta (5) para sexta-feira (6), e retornavam durante a noite. Segundo Paloma, essa não foi a primeira vez que eles viajaram de São Paulo para esta finalidade.

Segundo a filha de Julio, embarcação partiu para o alto-mar contra as normas da Marinha do Brasil, já que, além dos alertas vermelhos sobre o mal tempo, também não havia coletes salva-vidas na embarcação. “Meu irmão jogou uma caixa de isopor e outros objetos para as outras pessoas conseguirem segurar e se salvar. O barqueiro sumiu. Meu sentimento é de impotência”, afirmou.

Veja os números da tragédia:

Duas mortes: Julio Cezar Vicente e Wilson Roberto Pereira da Silva ;

Um desaparecido: Edson Yashinaga;

Nove pessoas resgatadas com vida.

