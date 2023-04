Fernando Frazão/Agência Brasil Adolescente que matou professora com facadas está Fundação Casa

A Justiça de São Paulo adiou para a próxima quarta-feira (12) a análise da internação do adolescente acusado de matar uma professora e deixar outras quatro pessoas feridas após o ataque na escola Thomazia Montoro, na zona oeste de São Paulo. O encontro estava marcado inicialmente para esta quarta-feira (5).

O adiamento atende a um pedido da defesa do jovem. A advogada da família, Rafaela Dantas, pediu mais tempo para analisar os autos do processo.

"A família está muito abalada, eles acataram as orientações da Justiça. Como é um caso que demanda uma defesa técnica pormenorizada a família fica com uma carga emocional muito intensa", disse a defensora.

A audiência decidirá se o jovem deverá cumprir os 45 dias de internação na Fundação Casa ou se ficará por mais tempo no local. O jovem está em uma unidade socioeducativa no Brás, região central da capital paulista.

Queda da cama

Nesta semana, o jovem foi atendido em um pronto atendimento da região após cair do beliche em que dormia. A informação foi confirmada pela Fundação Casa.

Segundo a entidade, o adolescente foi atendido no momento e levado a um hospital para maior análise. O estado de saúde dele é estável e foi necessário dar pontos no supercílio, segundo a FC.

A entidade ainda informou ter notificado os pais do jovem ainda no dia do ocorrido.