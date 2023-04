Divulgação/Igreja Mundial O pastor Valdemiro Santiago de Oliveira, fundador da "Igreja Mundial do Poder de Deus"

O dizímo pago por fiéis da Igreja Mundial da Graça de Deus , em Ubatuba , será penhorado para o pagamento de dívidas da instituição que é liderada pelo pastor Valdemiro Santiago , determinou a Justiça.

De acordo com a decisão, cerca de 10% do valor arrecadado pela igreja durante os cultos será 'pehorado' para o pagamento de uma dívida de aproximadamente R$ 70 mil em honorários devidos a um advogado que atuou em um processo de despejo contra o templo.

No processo, a Igreja Mundial do Poder de Deus foi condenada a pagar mais de R$ 880 mil em aluguéis atrasados para uma professora que locou um prédio onde funcionava o templo na cidade.

A instituição foi condenada em, pleo menos, duas instâncias e, agora, a igreja não pode mais recorrer. No entanto, o processo segue em fase de execução, já que não houve o pagamento da dívida.

O valor imposto pela decisão judicial chegou a ser contestado pela igreja, mas o juiz que assumiu o caso rejeitou o pedido. Sem o pagamento, houve, ainda, a determinação para o bloqueio das contas da Igreja, no entanto, não foram encontrados saldos.

Além dos aluguéis, a igreja, em Ubatuba, foi condenada a pagar os honorários do advogado Cesar Augusto Leite e Prates, que representou a professora no processo.

