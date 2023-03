Reprodução/TV Globo - 23.03.2023 Greve paralisa linhas do metrô de SP

Após algumas horas de paralisação parcial em diversas linhas do Metrô de São Paulo , a companhia resolveu aceitar a proposta dos funcionários de liberar as catracas para encerrar a greve.

Segundo o sindicato, foi orientado que os funcionários a retomassem os postos de trabalho para que as estações possam ser abertas novamente. No entanto, ainda não há informações sobre o horário da liberação.

A proposta foi aceita com a condição de que a toda a operação seja retomada ainda hoje.

A greve teve início, às 0h, desta quinta-feira (23), inicialmente por tempo indeterminado, nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. Funcionários exigem o pagamento de direitos, o fim das terceirizações e a abertura de concurso público, devido ao quadro defasado de funcionários. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás estão operando normalmente.

Atualmente, as três linhas paralisadas respondem por cerca de 90% dos 2,8 milhões de passageiros transportados por dia por todo o Metrô de São Paulo.

