Rovena Rosa / Agência Brasil São Paulo teve o terceiro mês de fevereiro mais chuvoso da história





O mês de fevereiro deste ano foi o terceiro mais chuvoso da história da cidade de São Paulo. Foi o que indicou uma análise realizada pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgada nesta quinta-feira (2).

De acordo com o órgão do Ministério da Agricultura e Agropecuária, choveu na capital paulista o acumulado de 428,9 mm na estação da entidade localizada no Mirante de Santana, na Zona Norte de São Paulo.

O valor ficou 66 % acima da média histórica para o mês, que é de 257,7 mm. Isos fez com que o mês tivesse o terceiro maior volume de precipitações na cidade em 81 anos, quando a série histórica comecou a ser medida. Fevereiro de 2023 ficou atrás apenas de 2020 e 1995.





Em 2020, o volume de chuva acumulado no segundo mês do ano foi de 505,7 mm, enquanto em 1995 choveu 445,5 mm na capital paulista em fevereiro. 1970, com 416,2 mm, e 1998, com 394,2 mm completam o ranking dos 5 anos mais chuvosos no mês.

No que diz respeito à média de temperaturas mínimas, fevereiro na cidade de São Paulo marcou 19,7°C, valor próximo da média que é 19,6°C. Já as temperaturas máximas ficaram abaixo da média, marcando 28,5°C. A média máxima para o mês é de 29,0°C.

