O papa Francisco expressou nesta sexta-feira (24) sua "proximidade" e garantiu suas orações aos afetados pelos temporais e deslizamentos que atingiram o litoral norte de São Paulo no último fim de semana.

"Muitos de vocês estão desaparecidos, muitos estão danificados. Envio-lhes minha proximidade e a segurança de minha oração. Que Deus os abençoe muito, Jesus os acompanhe e os console, e que Nossa Senhora esteja perto de vocês", declarou o Pontífice em um vídeo, no qual ele também dá sua bênção.

A gravação foi feita nesta manhã pelo padre Hans Stapel, fundador da Fazenda da Esperança, durante a audiência com os Movimentos e Novas Comunidades no Vaticano, informou a assessoria de imprensa da Santa Sé, que também disponibilizou o vídeo em espanhol.





As chuvas torrenciais atingiram o litoral norte de São Paulo no último fim de semana e deixaram pelo menos 57 mortos, sendo 56 em São Sebastião e um em Ubatuba.

Segundo as autoridades locais, 2.251 pessoas estão desalojadas e 1.815 permanecem desabrigadas na região. Foram identificados 47 corpos e liberados para o sepultamento: 16 homens adultos, 16 mulheres adultas e 15 crianças.

