Divulgação/Governo do Estado de São Paulo - 21.02.2023 Governador de São Paulo colocou o Batalhão de Choque para controlar os saques de doações

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas , afirmou nesta quarta-feira (22) que criminosos têm saqueados cargas de doações de veículos que estão chegando ao litoral para atender às vítimas dos deslizamentos de terra causados pelos temporais no último final de semana.

Segundo o político, ainda não há informações detalhadas de quem são os saqueadores e quais áreas estão sendo saqueadas. No entanto, o governador diz que o Batalhão de Choque foi acionado para tentar controlar a situação e evitar novos roubos.

"Estão saqueando caminhonetes com mantimentos doados. Coloquei o choque agora para acabar com isso", destacou em entrevista ao blog da Andréia Sadi.

Até agora, o temporal que devastou o Litoral Norte do estado já matou 48 pessoas (sendo 47 em São Sebastião e uma em Ubatuba). Equipes de resgate continuam a procurar cerca de 57 pessoas que ainda continuam desaparecidas. As buscas acontecem, sobretudo, nos bairros da costa sul de São Sebastião, como Vila do Sahy e Juquehy.

Ainda segundo Tarcísio, alguns moradores que recorreram a abrigos instalados na região optaram por voltar para suas casas com medo dos saques, mesmo com o risco de novos desastres.

"Algumas pessoas saíram para abrigos e tiveram casas saqueadas. Aí deixaram os abrigos e não querem sair. Algumas, simplesmente não querem sair", pontua Tarcísio.

Até o momento momento, já foi liberado R$ 7 milhões pelo governo do Estado para as primeiras despesas dos munícipios com os desastres, no entanto, o governador estima a liberação de mis verba no decorrer dos dias.

