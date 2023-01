Reprodução Motorista Motorista embriagado atropela jovem após discussão em Mairiporã, Grande SP

Uma jovem de 18 anos perdeu a vida após ser atropelada por um motorista embriagado em Mairiporã, na Grande São Paulo.

O crime aconteceu após discussão no arredores da Rua Dom José Maurício da Rocha, no Centro de Mairiporã, às 6 da manhã deste sábado (21). O motorista de 23 anos foi preso em flagrante por homicídio.

Atenção, cenas fortes*

O vídeo abaixo mostra o registro de duas câmeras de segurança:

Vídeo registra atropelamento de jovem por motorista embriagado em Mairiporã, grande São Paulo. Atentado ocorreu após discussão entre os jovens. O motorista matou Elizabeth Nayara quando tentava atropelar um dos amigos dela. pic.twitter.com/XYKBv3db0U — iG Último Segundo (@ultimosegundo) January 23, 2023

Segundo a Secretaria de Seguranças Pública, o motorista tentava atropelar um dos amigos dela. Contudo, a versão do motorista Kaique Maurício da Silva é de perdeu o freio do veículo.





Reprodução Redes Sociais Elizabeth Nayara morreu atropelada por engado, segundo apuração da polícia

O grupo iniciou uma discussão perto de uma padaria local, quando o motorista desce a rua em velocidade. No vídeo é possível ver um jovem de camiseta rosa correndo já do outro lado de rua oposta. Logo em seguida, o carro atravessa em velocidade e bate no muro da casa frontal, atingindo a vítima.

Além do crime de homicídio, ele foi autuado por embriaguez ao volante e não portar a habilitação.



