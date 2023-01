Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Tarcísio tem proposta de acabar com venda e consumo de drogas a céu aberto





O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , realizou nesta segunda-feira (2) a sua primeira reunião com o seu secretariado. O encontro aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado.

Após a reunião, o chefe do Executivo paulista afirmou que o seu vice, Felício Ramuth (PSD), será o responsável por liderar as ações do governo relacionadas à região da cracolândia.

“Se eu quero resolver a questão Cracolândia, resolver o problema das pessoas em situação de rua, e a gente disse que a nossa primeira meta era cuidar das pessoas, eu vou precisar designar um gerente. E, para isso, ninguém melhor do que o próprio vice-governador”, ressaltou em enrevista coletiva.





Ramuth atuará em ações conjuntas com as secretarias de Desenvolvimento Social, Habitação, Segurança Pública e Saúde. Ele ainda citou a elaboração de modelos de habitação e projetos para o tratamento de dependentes químicos.

Tarcísio pontuou que aumentará o número de vagas para comunidades terapêuticas voltadas a dependentes químicos, além de aumentar o efetivo para garantir maior agilidade nos centros de triagem que atendem os usuários de drogas.

Ao longo da sua campanha Tarcísio destacou o desejo de acabar com o comércio e consumo de drogas a céu aberto na cidade de São Paulo. A cracolândia tem o histórico de concentração entre as alamedas Cleveland, Dino Bueno, Nothmann e a Rua Helvétia , no centro do município paulistano.

