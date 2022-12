Divulgação/ECOVIAS - 28.12.2022 Movimento nas rodovias sentido litoral de São Paulo é intenso

O feriado de Ano Novo tem movimentado as rodovias sentido litoral neste final de ano em São Paulo . Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes , o tradicional Réveillon na praia já levou cerca de 479.699 mil veículos em direção à Baixada Santista , desde a meia-noite de terça (27) até a manhã deste sábado (31).

Leia também Rodovias de SP apresentam congestionamento em direção ao litoral

De acordo com a concessionária, só na última hora, desceram mais de 3,3 mil veículos e subiram mais de 1,1 mil veículos nas rodovias. A informação é de que, apesar da movimentação, o tráfego continua fluindo em todo Sistema Anchieta-Imigrantes.



O alerta é para o tempo encoberto, há neblina no topo de serra e visibilidade é prejudicada. Por conta disso, a alça da Anchieta no km 40 norte com acesso a interligação planalto, sentido Imigrantes, a alça da Imigrantes para interligação no km 42 sentido Anchieta e alça de retorno km 40+200 sentido Litoral, estão bloqueadas.

O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera - Guarujá) e Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande).



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.