Divulgação/ECOVIAS - 28.12.2022 Movimento intenso de veículos provoca congestionamento na Rodovia Imigrantes, no Km 28, na tarde desta quarta-feira (28)

O excesso de veículos que seguem em direção ao litoral do estado de São Paulo congestiounou o trânsito nas rodovias Anchieta e Imigrantes na tarde desta quarta-feira (28). O motivo são as festas de fim de ano.

Segundo a concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes , o alto fluxo de veículos provou um congestionamento na via Anchieta , sentido a Baixada Santista , do quilômetro 31 ao 40, e deste até o km 46.

Na rodovia dos Imigrantes, o congestionamento se estende do quilômetro 25 ao km 40 e do 40 ao km 53, no trecho de serra. A concessionária alerta para que os motoristas tomem cuidado, já que o tempo está chuvoso e a visibilidade é parcial.

A Ecovias registrou, desde meia-noite de terça-feira (27) até o momento mais de 128.557 mil veículos seguindo em direção à Baixada Santista. Já sentido São Paulo, a passagem de 73.543 mil veículos.

O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera - Guarujá) e Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.