Metrô Linha-4 Amarela alaga em São Paulo (13.12.2022)

A cidade de São Paulo amanheceu debaixo de forte chuva nesta terça-feira (13) , deixando capital e região metropolitana em estado de atenção para alagamentos, queda de árvores e de energia .

O Corpo de Bombeiros informou que houve na manhã desta terça cerca de 30 chamados devido a queda de árvores na capital e região metropolitana.



Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, por volta de 7 da manhã, a cidade capital já estava estado de alerta.



O temporal causou a paralisação da operação do metrô da Linha 4-Amarela do Metrô por mais de uma hora e foram registradas quedas de árvores em cima de carros e vias na Zona Sul da cidade.

As temperaturas, durante o dia, devem variar 19°C e 25°C. O alerta na capital paulista permanece ligado, devido ao potencial para alagamentos causados pela elevação do volume de água em rios e córregos. O tempo continuará instável.

