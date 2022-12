Reprodução Redes Sociais Carros queimados no DF por Bolsonaristas (12.12.2022)

Um vídeo que circula nas redes mostra o momento em que bolsonaristas radicais invadem uma churrascaria de luxo em Brasíli a com palavras de ordem aos funcionários e clientes do estabelecimento.

Reprodução Corpo de Bombeiros Botijões de gás espalhados em Brasília 12.13.2022

No momento das ameaças é possível ver pessoas vestidas de verde e amarelo com bandeiras do Brasil aos gritos.

"Peguem seus carros e vão embora. Agora é guerra", disse um dos radicais. Assista:



🚨VEJA: Bolsonaristas invadem churrascaria em Brasília, onde havia crianças e idosos e gritam: “Tirem esses carros daqui e vão embora. Agora é guerra”.



Em seguida, eles atearam fogo nos carros estacionados.



pic.twitter.com/NreqDYfWpt — CHOQUEI (@choquei) December 13, 2022

Estragos contabilizados até o momento:

Segundo o Corpo de Bombeiros do DF, oito carros e cinco ônibus foram queimados durante os atos. Desse total, quatro ônibus e sete carros foram totalmente queimados e o restante, parcialmente. Além disso, uma pessoa de 67 anos precisou de atendimento médico após inalar gás lacrimogêneo.

