Divulgação Bombeiros SP Incêndio em casa de repouso

Equipes do Corpo de Bombeiros de São Paulo foram acionados na manhã deste sábado para combater um incêndio em uma casa de repouso em São Mateus, na zona leste da capital paulista. No local, os militares encontraram seis corpos. Outras duas pessoas também receberam atendimento após inalarem fumaça.

Segundo a corporação, cinco vítimas apresentavam rigidez cadavérica. Uma sexta vítima estava carbonizada. Outras duas mulheres, que inalarem fumaça, foram encaminhadas ao pronto socorro Sapopemba, também na zona leste. Ainda não foram identificados os corpos.

O incêndio teria começado no começo da madrugada e consumiu um dos cômodos da casa de repouso. A causa do fogo ainda não foi informada. Ainda de acordo com os bombeiros, o fogo já foi controlado. A Polícia Civil foi chamada ao local para iniciar perícia.

