Assembleia Legislativa de São Paulo Mais de 4,9 milhões de moradores de SP podem ficar sem água

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou nesta sexta-feira que realizará uma manutenção preventiva no Sistema Cantareira neste fim de semana, o que pode comprometer o abastecimento de e, por isso, água para 4,9 milhões de moradores dos municípios de São Paulo, Guarulhos, Osasco, Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, Cajamar e São Caetano do Sul.



Imóveis com caixa-d’água com capacidade de reservar água por ao menos 24 horas devem sentir com menos intensidade a alteração no fornecimento.

O abastecimento em regiões com serviços essenciais, como hospitais, será priorizado para que não haja intermitência. Também serão disponibilizados caminhões-tanque para situações de emergência.

As consultas e notificações devem ser feitas pelo WhatsApp oficial da Sabesp 11-3388-8000 ou na Central de Atendimento pelos telefones 195 ou 0800 055 0195 (a ligação é gratuita).

“A Sabesp orienta à população da Grande São Paulo o uso consciente da água armazenada nas caixas-d’água dos imóveis até a conclusão do serviço e a recuperação completa do fornecimento, prevista para acontecer até a segunda-feira”, informou a companhia.

Manutenção

Segundo a Sabesp, será necessário fazer uma parada programada no funcionamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guaraú, responsável pela produção de água do sistema. A intervenção ocorrerá das 18h de sábado (20/8) às 6h de domingo (21/8).

Dentro dos trabalhos, será realizada a adequação da estrutura de chegada de água na ETA e a substituição, por causa de desgaste natural do uso, de uma grande válvula em um conjunto de bombas na Estação Elevatória Santa Inês, que envia água para tratamento na Guaraú. O equipamento com 1,1 metro de diâmetro pesa 16 toneladas e será substituído por outro idêntico.

Será feita ainda a manutenção preventiva de todo o sistema elétrico da ETA e de equipamentos de distribuição de água, como reservatórios urbanos e estações elevatórias, além de ações como lavagem/desinfecção e reparos preventivos diversos. No reservatório Vila Jaraguá (zona norte), haverá a substituição de duas válvulas (de 1,05 e 1,2 metro de diâmetro e 1 tonelada).



E, no retorno do abastecimento, técnicos colocarão em operação uma nova adutora, que vai reforçar o abastecimento na região de Perus, na capital, e nos municípios de Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras, beneficiando cerca de 300 mil pessoas.

No total, aproximadamente 250 profissionais estarão envolvidos nas ações deste fim de semana. A última manutenção semelhante, com parada no Sistema Cantareira, foi realizada em 2016.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.