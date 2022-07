Felipe Rau/ Estadão Conteúdo 30.08.2016 Avenida Santo Amaro será interditada parcialmente para obras de requalificação

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações da Avenida Santo Amaro. A via será interditada parcialmente entre a Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck e a Rua Afonso Braz, na Vila Nova Conceição, Zona Sul, para obras de requalificação da avenida pela SPObras – São Paulo Obras.

As interdições começam a partir das 8h deste sábado (16), para execução de serviços de adequação da sinalização horizontal, vertical e semafórica da avenida. Já as obras têm início na segunda-feira (18), com duração prevista de 18 meses.

Interdições

- Avenida Santo Amaro, entre a Avenida Pres. Juscelino Kubitscheck e a Rua Afonso Braz, uma faixa por sentido;

- Rua Egito, entre as ruas Santa Justina e Dra. Maria Augusta Saraiva.

Alternativas;

- Avenida Santo Amaro, sentido Centro, deverão seguir à direita na Avenida Hélio Pellegrino, seguir em frente na Rua Inhambu, à esquerda na Avenida República do Líbano e, a partir daí, seguir a orientação existente até a Avenida Brig. Luís Antônio, entrando à direita em direção ao Centro ou à esquerda em direção à Avenida Santo Amaro;

- Avenida São Gabriel, sentido bairro, deverão contornar a Praça Dom Gastão Liberal Pinto até acessar o trecho inicial da Av. Santo Amaro no sentido bairro, seguir em frente na Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, à esquerda na Rua Prof. Atílio Innocenti, à esquerda na Avenida Hélio Pellegrino e à direita na Avenida Santo Amaro;

- Avenida São Gabriel, sentido bairro, entrar à direita na Rua Joaquim Floriano, à esquerda na Rua João Cachoeira e à direita na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, à esquerda na Rua Prof. Atílio Innocenti, à esquerda na Avenida Hélio Pellegrino e à direita na Avenida Santo Amaro;

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar a interdição e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via. Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue 156.

Recomendações

- Respeite a sinalização;

- Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

- Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança;

- Procure utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações do evento.

