Divulgação/SMTUR Sede da Prefeitura de São Paulo





Na próxima quinta-feira (30), a Prefeitura de São Paulo vai pagar a Bonificação por Resultados – BR, referente ao ano de 2021, aos agentes públicos em exercício nos órgãos e unidades da administração direta, nas autarquias e nas fundações do Município de São Paulo.

A bonificação, instituída pela Lei nº 17.224, de 31 de outubro de 2019, é paga considerando o cumprimento das metas e avaliação de resultados de projetos ou atividades específicas definidas para o órgão, ente ou unidade administrativa onde o agente público estiver desempenhando suas funções, observado o montante global destinado ao seu pagamento no presente exercício, de R$ 200 milhões.

O valor médio da Bonificação por Resultados é na ordem de R$ 5.183,50 por servidor.

