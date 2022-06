Reprodução/TV Globo - 29.06.2022 Terminal Capelinha, na Zona Sul de SP, amanhece vazio nesta quarta por conta da greve

Motoristas e cobradores do ônibus de São Paulo decidiram, na tarde de terça-feira (28), paralisar as atividades a partir desta quarta (29) , em assembleia na sede do Sindmotoristas, na Liberdade, na região central. A categoria já havia parado há duas semanas.

De acordo com a SPTrans, a paralisação afeta 675 linhas diurnas e 6.008 ônibus, que transportariam 1,5 milhão de passageiros nesta manhã.



A prefeitura suspendeu o rodízio e liberou a circulação de veículos nas faixas e corredores de ônibus, por conta da greve.

Durante toda a madrugada, 88 linhas do Noturno, de 150, não operaram. As paralisações se iniciaram a partir da 0h desta quarta-feira.

Linhas paralisadas e linhas em operações



A operação Noturno tinha 62 linhas em operação até por volta de 4h, e 88 inoperantes no mesmo horário, segundo a SPTrans.

Relação de empresas com as linhas do Noturno paralisadas, segundo a SPTtrans:

Mobibrasil (Zona Sul)

Gato Preto (Zona Norte)

Metrópole (Zona Leste)

Viação Grajaú (Zona Sul)

Transpass (Zona Oeste)

Gato Preto (Zona Oeste)

Via Sudeste (Zona Leste)

Santa Brígida (Zona Norte)

KBPX (Zona Oeste)

Ambiental (Zona Leste)

Campo Belo (Zona Sul)

Gatusa (Zona Sul)

Metrópole (Zona Sul)



Relação de empresas com as linhas do Noturno operando parcialmente:

Sambaíba (Zona Norte)



Relação de empresas com as linhas do Noturno operando normalmente:

Express (Zona Leste)

Norte Buss (Zona Norte)

Spencer (Zona Norte)

Transunião (Zona Leste)

UPBUS (Zona Leste)

Pêssego (Zona Leste)

Allibus (Zona Leste)

Transunião (Zona Sudeste)

MoveBuss (Zona Leste)

A2 Transportes (Zona Sul)

Transwolff (Zona Sul)

Transcap (Zona Oeste)

Alfa Rodobus (Zona Oeste)

