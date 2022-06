Reprodução/TV Tem Segundo o Corpo de Bombeiros, um casal, o piloto e sua esposa, e uma funcionária deles morreram no acidente.

Um acidente de avião ocorrido na região de Salto de Pirapora, interior do estado de São Paulo, matou três pessoas no fim da manhã deste sábado (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas são um casal - o piloto e sua esposa - e uma funcionára de ambos.





Atualizando oco das 11h52 Queda de aeronave de pequeno porte, Estrada Vicinal Roberto Ferraz de Souza, 1000 – (Recanto S. Manoel I e prox a Fazenda Bonanza) – Salto de Pirapora. Temos a confirmação, infelizmente, de 3 vítimas fatais carbonizadas... — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) June 25, 2022





A corporação foi acionada às 11h52, para atender a ocorrência, na estrada Vicinal Roberto Ferraz de Souza, altura do número 1000, na área rural do município. O fogo consumiu toda a aeronave. A causa do acidente ainda é desconhecida.