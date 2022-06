Divulgação Gustavo Henric Costa, conhecido como Guti, é prefeito de Guarulhos

O prefeito de Guarulhos, Guti, apresentará um painel no Fórum Urbano Mundial 11 (WUF 11) da Organização das Nações Unidas (ONU) no próximo dia 29. O evento será realizado no Centro Internacional de Conferências Katowice, em Varsóvia, na Polônia, entre os dias 26 e 30 de junho.

Na ocasião o prefeito irá apresentar iniciativas realizadas em Guarulhos para propagar conhecimento e informações importantes à população. “É uma oportunidade valiosa poder mostrar a cidade e as ações que realizamos para o crescimento do município em um fórum da ONU. Mas vai além. É também uma chance de trocar experiências com outros agentes de inovação”, afirmou Guti.

Com o tema “O Paradigma das Cidades de Alfabetização em Mídia e Informação da Unesco e a Agenda 2030: Métricas para as Cidades do Futuro”, os painéis têm o objetivo de oferecer espaço para que agentes públicos mostrem como incentivam o pensamento crítico e criativo, a ética, a transcendência das barreiras culturais e o combate à desinformação.

Também participarão do Fórum Urbano Mundial 11 da ONU legisladores, ministros, acadêmicos, empresários, líderes comunitários e planejadores urbanos.

A ida de Guti à Polônia é mais um convite para um evento importante. No início de junho ele esteve, a convite da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), no Smart City Expo Latam Congress, no México. Em maio, participou de reunião na Câmara de Comércio da Flórida, nos EUA.

