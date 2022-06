Valter Campanato/Agência Brasil O pronto atendimento animal oferecerá serviços gratuitos e atendimento exclusivo aos munícipes da cidade de São Paulo

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) anunciou, nesta quinta-feira (16), um convênio com o Estado de São Paulo para a construção de uma unidade de pronto atendimento animal na cidade de São Paulo. Ela será instalada em São Miguel, zona leste da capital.

A unidade vai oferecer atendimento clínico e cirúrgico de urgência e emergência, além de exames, internações e tratamento ambulatorial. Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

De acordo com o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, a unidade vai trazer um grande benefício para a população da região. "O bairro de São Miguel é densamente povoado. É um tipo de serviço muito importante, já que cada vez mais as famílias têm pelo menos um animal de estimação em casa", diz.

A secretária-executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde da SMS, Sandra Sabino Fonseca, afirma que o atendimento clínico e cirúrgico de urgência e emergência é uma demanda antiga da população local. "Estamos trazendo um serviço muito procurado pelas pessoas e que dará maior tranquilidade para a população. Cada vez mais os animais são vistos como membros das famílias e precisam de todo o cuidado e amor."

A futura obra será erguida em um terreno municipal, localizado na avenida Nordestina, s/nº, esquina com a rua Daniel Bernardo. A licitação para o início das obras será anunciada em breve e a construção contará com recursos enviados pelo governo estadual.

O pronto atendimento animal oferecerá serviços gratuitos e atendimento exclusivo aos munícipes da cidade de São Paulo, voltado à população de baixa renda, assistida por programas sociais, com triagem social prévia.

A cidade de São Paulo é precursora no atendimento gratuito aos animais domésticos. O município conta com três hospitais públicos veterinários em funcionamento. Os endereços estão disponíveis no link .

