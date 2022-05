Reprodução/Regional News Prefeitura inicia obras para combater enchentes no Ribeirão Perus

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, deu início, na manhã desta terça-feira (31) às obras de drenagem na bacia do Ribeirão Perus que tem previsão de conclusão no início de 2025. A Prefeitura investirá R$ 130 milhões financiados pelo governo federal. Nos últimos três anos, a gestão investiu R$ 686,2 milhões em obras de macrodrenagem. Somente neste ano, já foram investidos R$ 123 milhões na melhoria do sistema de drenagem da cidade.

Para o prefeito, as obras em Perus, além de acabarem com os problemas de enchentes a cada chuva forte, vão melhorar a qualidade de vida de 146 mil moradores da região. “Outro benefício que essas obras vão trazer para comércio e à população é a valorização dos imóveis. Além de que a gente não vai perder nenhuma vida aqui em Perus por causa das enchentes”, disse Ricardo Nunes.

As obras que serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) atenderá uma reivindicação da região de Perus de cerca de 40 anos. “Estamos dando início as obras que são uma vitória das pessoas que sofreram e pressionaram a gestão pública e fizeram ver a importância dessas intervenções”, disse o secretário Marcos Monteiro.

Segundo informou o prefeito, na área de drenagem, desde 2021 foram realizadas 407 obras na cidade de são Paulo, sendo 53 executadas nestes primeiros cinco meses deste ano. “Já investimos 619 milhões de reais em contenção de riscos e drenagem. Construímos 17 reservatórios com 11 piscinões, de um total de 52 no município. Além da drenagem, realizamos contenção de encostas e reduzimos o risco para cerca de 1400 famílias que moram em áreas de risco elevadíssimo. Estamos fazendo um grande trabalho para prevenir as ocorrências provocadas pelas chuvas”, completou Nunes.

Obras

Quatro novos reservatórios para contenção da água das chuvas serão construídos em Perus. Localizados nas ruas Ernesto Bottoni (Areião), Cleonice Kammer Di Sandro (R1A) e no Rodoanel Mario Covas (R2 e R3), os reservatórios poderão armazenar, juntos, até 791 mil m³ de água. Esse volume é o equivalente a mais de 316 piscinas olímpicas.

Para melhorar o sistema de drenagem da região, a Siurb também irá executar a canalização de 1,1 quilômetro do Ribeirão Perus, no trecho da Rua Cleonice Kammer Di Sandro. As pontes das ruas Bernardo José Lorena, Crispim do Amaral e da Praça Inácia Dias serão alteadas em até um metro, garantido assim a vazão da água mesmo em dias de fortes chuvas.

A previsão é que as obras de elevação das pontes sejam concluídas entre setembro deste ano e janeiro de 2023. Os reservatórios serão concluídos entre agosto de 2023 e setembro de 2024, enquanto a canalização do córrego estará totalmente finalizada em março de 2025. As novas intervenções irão auxiliar no combate às enchentes nos bairros de Vila Caiuba, Vila Inácio, Vila Perus, Recanto dos Humildes e Jardim Adelfiore.

Geração de empregos

Além da melhora no sistema de drenagem, as intervenções vão gerar empregos na região. A previsão é que, ao longo de todo o período de obras, 120 vagas de emprego sejam ofertadas para a população do entorno. A seleção dos candidatos será feita pela empresa responsável pela execução das obras com o auxílio da Subprefeitura de Perus/Anhanguera.

Transparência

Uma obra de infraestrutura deste porte pode gerar alguns impactos no dia a dia dos moradores da região. Para manter o diálogo e a transparência das ações do poder público, no sábado dia 11 de junho, haverá uma reunião para apresentação do cronograma das obras aos moradores.

O encontro será realizado no CEU Perus (Rua Bernardo José de Lorena S/N - Vila Fanton), das 7h às 11h, e contará com a presença de equipes técnicas da SIURB, Subprefeitura de Perus/Anhanguera e da empresa responsável pelas obras.