Reprodução/Instagram Público de Lauana Prado no Palco Itaquera

A Virada Cultural 2022 ocorrida neste final de semana (28 e 29 de maio) contou com uma operação especial da Polícia Militar que teve como objetivo proporcionar o desenvolvimento do evento, garantir a ordem nos locais de deslocamento do público e preservar a integridade dos participantes em geral. Planejada pelo Comando de Policiamento da Capital a ação mobilizou 1,4 mil policiais e 300 viaturas.

Durante o evento 585 pessoas foram abordadas e 10 detidas, em sua maioria na região central de São Paulo. Além disso, 55 veículos foram abordados, 53 motos vistoriadas e 21 autos de infração e autos de infração de trânsito realizados. Também foram recuperados pelo menos quatro celulares e uma faca foi apreendida.

Além das ações do policiamento preventivo a pé e motorizado, o evento contou com Bases de Policiamento Comunitário, instalações físicas, emprego do efetivo da Operação Sufoco nos pontos com maior concentração de público, além do apoio do Comando de Trânsito, Comando de Policiamento de Choque e Comando de Aviação.

As câmeras de videomonitoramento da Polícia Militar tiveram suas lentes voltadas para a identificação de condutas suspeitas, anti-sociais e criminosas, além dos policiais estarem durante todo evento portanto as Câmeras Operacional Portáteis.

