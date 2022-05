Divulgação/Defesa Civil - 16.05.2022 Vendaval

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta para a previsão de ventos fortes , entre esta segunda-feira (16) e quarta-feira (18), para toda região do litoral de São Paulo. A expectativa é de que os ventos fiquem entre 62km/h e 88km/h neste período.

De acordo com o órgão estadual, há previsão de ressaca, com ondas de até três metros, nas regiões litorâneas de São Paulo.

Diante disso, a recomendação da Defesa Civil é de evitar a prática de esportes aquáticos ou influenciados pelo vento, como surf, windsurf e kitesurf. Em caso de emergências, a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou Corpo de Bombeiros pelo 193.

O órgão destaca a importância de a população acompanhar os veículos de comunicação e se cadastrar para receber os alertas da Defesa Civil. Para acionar o serviço, basta enviar uma mensagem via SMS para o número 40199, informando o CEP de onde reside. Alertas específicos serão enviados quando a Defesa Civil julgar necessário.

