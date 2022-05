Divulgação/Corpo de Bombeiros 16 viaturas se deslocaram até o local do incêndio

Um incêndio atinge, na tarde desta segunda-feira (2) um galpão localizado no na Vila Maria, bairro da na Zona Norte da cidade de São Paulo.

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, 16 viaturas e 52 profissionais se deslocaram até o local da ocorrência para combater as chamas.

O fogo fez com que parte do teto do galpão desabasse e, segundo informções iniciais, não há o registro de vítimas. Os bombeiros investigam qual tipo de estabelecimento atuava no local no incêndio.

A região é conhecido por sediar muitos galpões de fábricas, e as ruas no entorno do foco do incêndio estão interditadas.

