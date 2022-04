Reprodução/Corpo de Bombeiros Bombeiros já mobilizaram 28 viaturas para o local da ocorrência





Um incêndio de grandes proporções ocorre na noite desta terça-feira em um galpão nos arredores do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do país.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o incêndio já mobiliza 28 veículos de emergência e 90 agentes. Há também apoio de policiais, prefeitura de São Paulo, Guarda Civil Metropolitana, Defesa Civil, EDP e Sabesp.

Referente a ocorrência das 19h50 - Incêndio em galpão, Rua São Miguel dos Campos, 793 – Vila Barros, subiu para 28 viaturas empenhadas, muito fogo pelo local, equipes realizando o combate, aguardando mais informações. #193I pic.twitter.com/k1kabo9t7V — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) April 28, 2022





O fogo teria começado em um galpão localizado na Rua São Miguel dos Campos, no bairro de Vila Barros, e se alastrado para galpões vizinhos. Pessoas que moravam próximo ao local foram retiradas de suas casas junto com seus móveis e demais pertences.

Segundo os bombeiros, uma pessoa que inalou fumaça no local do incêndio foi socorrida e está no momento inalando oxigênio. Não há registro de mortos.





Leia Também

O local, que fica a poucas quadras do aeroporto, é o endereço de uma empresa de utilidades domésticas. Não se sabe, ainda, o que causou o fogo. Quando o primeiro carro dos bombeiros chegou ao local, o fogo já havia se alastrado.

Galpão pega fogo perto do aeroporto de Guarulhos não teve cancelamentos de voos até agora @avioesemusicas pic.twitter.com/AdeEC5Sh82 — Vinicinhporkin (@Vinicinhporkin) April 28, 2022









Em nota, a Prefeitura de Guarulhos disse que está prestando o apoio necessário ao Corpo de Bombeiros por meio de diversas secretarias. Afirmou ainda que equipes da Defesa Civil Municipal e da Assistência Social, junto ao prefeito Guti (PSD), estão "verificando a necessidade das famílias que vivem nas proximidades".



Até o momento, o incêndio não afetou as operações aéreas do terminal porque o vento sopra na direção contrária à do aeroporto, segundo a concessionária GRU Airport.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.