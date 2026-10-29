Reprodução / Redes Sociais Bradock publicava nas redes sociais foto de seus trabalhos ao lado de famosos

Silvio Cesar Ferreira de Novaes Alves, conhecido como Bradock, empresário do ramo de segurança privada e que constantemente trabalha ao lado de famosos, foi preso em flagrante na útima quarta-feira (28), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, suspeito de se passar por delegado da Polícia Civil para abastecer o carro sem pagar em postos de combustíveis.

Nas redes sociais, o empresário divulgava trabalhos de segurança em eventos e festas de personalidades e acumula mais de 130 mil seguidores. Entre os registros publicados estão imagens ao lado do ex-jogadores, cantores e outros artistas.

Entre os principais clientes, aparece o ex-jogador Romário. Nas redes sociais, Bradock posta com certa frequência trabalhos em eventos promovidos pelo Senador.

Bradock também tentou entrar na vida política. Em 2024, ele disputou uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo Solidariedade, recebeu 1.219 votos e ficou como suplente.

Prisão aconteceu após denúncia de posto

Segundo a Polícia Civil, a investigação contra Bradock começou depois que o gerente de um posto de combustíveis procurou a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) para denunciar um abastecimento que não teria sido pago.

De acordo com os investigadores, em setembro deste ano, o empresário foi ao estabelecimento e se apresentou como delegado da Polícia Civil. Na ocasião, ele usava um distintivo no peito e portava uma arma na cintura.

O suspeito afirmou que havia esquecido a carteira na delegacia e que retornaria para quitar o valor do abastecimento. Para dar credibilidade à versão, deixou um aparelho celular antigo como garantia, mas não voltou ao local.

Após 18 dias sem receber o pagamento, o gerente procurou a delegacia. Durante o relato, ele informou que, ao conversar com funcionários de outros postos, descobriu que a mesma estratégia teria sido utilizada em outras duas ocasiões.

Um dos episódios teria ocorrido em 24 de agosto, enquanto o outro seria de aproximadamente dois meses antes.

Homem foi encontrado armado

Após identificar o suspeito, policiais civis realizaram uma ação para cumprir um mandado de busca e apreensão. Bradock foi abordado quando desembarcava do próprio veículo, no Recreio dos Bandeirantes. Durante a revista, os agentes encontraram uma pistola na cintura dele.

Nas buscas realizadas na residência do empresário, os policiais apreenderam três carregadores, 35 munições, um distintivo de segurança privada e um coldre.

Segundo a Polícia Civil, ele tinha autorização para manter a arma de fogo na residência ou no local de trabalho, mas não para circular armado.

Bradock foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e também foi indiciado por furto mediante fraude. De acordo com a corporação, ele seria encaminhado à audiência de custódia.



