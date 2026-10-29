Reprodução Avião militar americano, modelo Lockheed C-130T Hércules, pousa no Galeão

Um avião militar da Marinha dos Estados Unidos pousou no A eroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite da última terça-feira (27). A aeronave deixou o terminal na manhã seguinte, com destino a Lima, capital do Peru. Até o momento, não há esclarecimentos sobre o objetivo da viagem.





O avião é um Lockheed C-130T Hércules, modelo que costuma ser utilizado para o deslocamento de tropas americanas e o transporte de cargas militares.

Segundo o “FlightRadar”, a aeronave saiu da Base Aérea Naval de Jacksonville, na Flórida, e fez escalas em Porto Rico e Barbados, até pousar no aeroporto do Rio de Janeiro por volta das 19h07 de terça-feira (27).

Na quarta-feira (28), às 10h32, a aeronave decolou no aeroporto do Galeão e seguiu com destino a Lima, capital do Peru, segundo informações publicadas do AEROIN.





Motivo do pouso ainda não foi esclarecido

A razão pela qual a aeronave militar americana passou pelo Rio de Janeiro ainda não foi esclarecida pelas autoridades.

O iG procurou a Força Aérea Brasileira (FAB) e a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), empresa responsável pela administração do Galeão, para esclarecer as razões do pouso no Rio de Janeiro, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue em aberto para os devidos esclarecimentos.